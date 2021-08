Lost Judgment présente un long trailer sur son histoire

La cérémonie d’ouverture pour la Gamescom hier soir a permis de mettre en lumière de nombreux jeux, mais certains n’ont fait qu’un passage éclair pour nous donner ensuite rendez-vous plus tard. C’était notamment le cas de Lost Judgment, qui avait effectivement un long trailer à nous montrer, mais qui ne rentrait pas dans le planning complet de l’Opening Night Live.

Takayuki Yagami au coeur de l’enquête

Forcément, avec un trailer de près de 7 minutes, Lost Judgment a du faire l’impasse sur la cérémonie principale pour aller chez IGN plus tard afin de présenter sa vidéo sans contraintes.

Cette nouvelle bande-annonce permet de s’immerger encore un peu plus dans le jeu en découvrant de nouveaux dialogues et des cinématiques inédites. Pour le gameplay, on repassera, mais on en avait déjà eu il y a peu de temps dans une autre vidéo.

Lost Judgment sortira sur PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X dès le 24 septembre.