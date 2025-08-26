LightSpeed Japan Studio, dirigé par Hideaki Itsuno (Devil May Cry 5, Dragon’s Dogma) continue de s’agrandir
Parti de Capcom après avoir terminé son travail sur Dragon’s Dogma 2, Hideaki Itsuno avait trouvé refuge chez Tencent via la division japonaise de Lightspeed Studios. Une nouvelle équipe où il a été placé à la tête afin de produire plusieurs jeux d’action, chose dans laquelle Itsuno excelle. L’ambition de cette branche au Japon est désormais telle qu’un deuxième studio a été jugé nécessaire.
Trois ex-Capcom rejoignent l’aventure
Lightspeed avait déjà ouvert un studio à Tokyo avec Hideaki Itsuno à sa tête, mais cela ne lui suffisait pas. Une autre équipe vient de naître à Osaka, et dans ses rangs, Itsuno va retrouver certains de ses ex-collègues de Capcom.
On y trouve notamment Bingo Morishashi qui sera ici à la tête de l’équipe narrative après avoir justement travaillé sur Dragon’s Dogma et Devil May Cry. Viennent ensuite deux illustrateurs émérites, Daigo Ikeno et Gouda Cheese (Bengus). Le premier, qui a œuvré sur le chara-design de Devil May Cry et Street Fighter, sera ici le directeur artistique de la branche à Osaka, tandis que le second, connu pour ses travaux sur Marvel vs Capcom et Darkstalkers, sera ici art designer.
Tous les trois répondront aux directives d’Itsuno pour la création d’une toute nouvelle licence, qui sera un jeu d’action AAA. Avant de le présenter, ces deux studios auront besoin de recruter massivement puisque selon Gematsu, LightSpeed Japan Studio (dans son ensemble) ne compterait à l’heure actuelle que 40 membres. Les grands noms cités ici devront assurément attirer du monde et on suivra avec attention ce qu’il sortira de ces équipes.
