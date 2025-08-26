LightSpeed Japan Studio, dirigé par Hideaki Itsuno (Devil May Cry 5, Dragon’s Dogma) continue de s’agrandir

Trois ex-Capcom rejoignent l’aventure

Lightspeed avait déjà ouvert un studio à Tokyo avec Hideaki Itsuno à sa tête, mais cela ne lui suffisait pas. Une autre équipe vient de naître à Osaka, et dans ses rangs, Itsuno va retrouver certains de ses ex-collègues de Capcom.

On y trouve notamment Bingo Morishashi qui sera ici à la tête de l’équipe narrative après avoir justement travaillé sur Dragon’s Dogma et Devil May Cry. Viennent ensuite deux illustrateurs émérites, Daigo Ikeno et Gouda Cheese (Bengus). Le premier, qui a œuvré sur le chara-design de Devil May Cry et Street Fighter, sera ici le directeur artistique de la branche à Osaka, tandis que le second, connu pour ses travaux sur Marvel vs Capcom et Darkstalkers, sera ici art designer.

Tous les trois répondront aux directives d’Itsuno pour la création d’une toute nouvelle licence, qui sera un jeu d’action AAA. Avant de le présenter, ces deux studios auront besoin de recruter massivement puisque selon Gematsu, LightSpeed Japan Studio (dans son ensemble) ne compterait à l’heure actuelle que 40 membres. Les grands noms cités ici devront assurément attirer du monde et on suivra avec attention ce qu’il sortira de ces équipes.