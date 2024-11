Hideaki Itsuno (Capcom) est maintenant à la tête de la division japonaise de LightSpeed Studio (PUBG Mobile, Last Sentinel)

Capcom a perdu l’un de ses grands noms il y a peu lorsque Hideaki Itsuno a décidé d’aller voir si l’herbe était plus verte ailleurs. Ce vétéran de l’industrie a longtemps été en charge de la série Devil May Cry et c’est aussi à lui que l’on doit Dragon’s Dogma, ce qui en faisait une figure importante chez l’éditeur. Lorsqu’il a quitté Capcom, l’intéressé n’a pas dit vers quoi il se dirigeait. On ne le découvre que ce matin, avec un peu de surprise.