Lies of P: Overture : Le DLC du Souls-like coréen se précise en vidéo avec une ambiance hivernale et une sortie pour cet été

L’histoire d’un petit glaçon en bois

Quand on a goûté à l’ambiance du jeu de base concocté par Round 8, il est assez déroutant de voir des petits renards gambader dans la neige à l’ouverture du trailer du DLC de Lies of P. Idem concernant la cité de Krat, elle aussi recouverte sous un épais manteau blanc.

La raison est simple, cette extension appelée « Overture » nous ramènera dans le passé, à l’heure où la ville vit ses dernières heures, avant que les marionnettes ne deviennent incontrôlables. Nous pourrons alors nous plonger au cours des événements qui ont débouché sur cette catastrophe.

Les premières images dévoilées grâce au trailer n’ont en tout cas aucune peine à nous rappeler que l’on s’apprête à remettre les pieds dans l’un des meilleurs Souls-like récents. On y voit déjà pas mal de personnages, et notamment des boss, allant du plus élégant au plus effrayant.

P semble capable d’invoquer des personnages que l’on a déjà pu voir au sein du jeu de base, et nulle doute qu’au-delà l’histoire venue compléter le lore de Lies of P, le gameplay apportera effectivement ses nouveautés. Au moins, en terme de look et de DA, ce sera pour le moins rafraîchissant.

L’extension « Overture » de Lies of P nous ramènera à Krat cet été sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.