Le DLC de Lies of P serait prévu pour le premier trimestre 2025, tandis que Neowiz travaille sur un jeu d’horreur

Un monde encore plus cauchemardesque en approche

Aucune date précise n’est donnée pour la sortie de ce nouveau contenu pour Lies of P, si ce n’est que l’on sait maintenant qu’il arrivera dans le courant du premier trimestre 2025. Le site EBN (relayé par VG247) rapporte cette information en indiquant également que le studio Round 8, sous la tutelle de Neowiz, travaille également sur un autre projet.

Il s’agirait d’un survival-horror dans un univers de science-fiction qui sortirait sur PC et sur consoles, et qui utiliserait le moteur Unreal Engine 5 selon les informations divulguées par un représentant du studio. Il est cependant trop tôt dans le processus de développement pour en savoir plus sur ce nouveau jeu, mais voir le studio se diriger vers un tel projet après Lies of P a du sens. Ce dernier présentait déjà un monde assez cauchemardesque peuplé de créatures plus horrifiques les unes que les autres, donnant déjà de quoi sursauter à quelques endroits.

Entre ce projet et la suite de Lies of P, Rount 8 devrait donc être bien occupé durant les prochaines années. On attend maintenant de voir si le studio est prêt à nous dévoiler plus d’images sur le DLC de Lies of P dans les prochaines semaines.