Lies of P : À quel heure le titre sera-t-il disponible ? Voici les horaires de lancement sur les différentes plateformes

Quand Lies of P sera-t-il disponible dans le Game Pass ?

Juste avant le lancement du jeu, conscient que le titre est assez attendu, Neowiz a clarifié les horaires de lancement de Lies of P dans le monde entier et sur les différentes plateformes. Ce sont visiblement les consoles PlayStation qui auront du retard ici puisqu’elles seront disponibles quelques heures après les versions Xbox et PC. Voici les horaires de lancement pour Lies of P si vous résidez en France :

PC : le 19 septembre à minuit

: le 19 septembre à minuit PlayStation : le 18 septembre à 17 heures

: le 18 septembre à 17 heures Xbox : le 18 septembre à 17 heures

Ces horaires correspondent aussi à l’arrivée du jeu dans le Xbox Game Pass, car le titre est compris dans l’abonnement de Microsoft dès sa sortie, et ce pour une durée indéterminée. Vous pouvez consulter ci-dessous les horaires de lancement dans les différents fuseaux du monde entier, si vous résidez autre part que dans le pays de la baguette.

Lies of P sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.