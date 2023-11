Lies of P : Le Souls-like déjà en promotion, seulement pour une durée limitée !

Lies of P disponible à -40€ pour la première fois

Belle année pour les amoureux et amoureuses des Souls-like. Alors que l’on attend des nouvelles du DLC d’Elden Ring, on a tout de même pu mettre les mains sur le sympathique Lords of the Fallen et le chouette Lies of P. Deux alternatives tout à fait viables et qui ont toutes les deux de très bonnes mécaniques, qui en font des expériences absolument viables. Le second vient d’ailleurs de s’offrir une promotion.

Lies of P passe ainsi à 39.99€ au lieu de l’habituel 59.99€ affichés sur certaines boutiques. Dès aujourd’hui, vous pouvez ainsi profiter d’une remise sur les versions physiques du jeu, aussi bien chez Amazon, Cdiscount et d’autres revendeurs. En numérique, le jeu est aussi en promotion mais affiché à une remise moins importante (comptez 47.99€ sur le PlayStation Store par exemple).

Attention, l’offre est limitée dans le temps : Le studio Round8 et son éditeur Neowiz précisent que la promotion ne sera disponible que jusqu’au 20 novembre au matin. Autrement dit, lundi, Lies of P reviendra à son tarif normal. Sauf sur Steam, où il rebasculera en promotion dans le cadre des soldes d’automne, qui auront lieu jusqu’au 28 novembre.