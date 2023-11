Lies of P : Le Souls-like annonce une mise à jour pour novembre et confirme l’existence d’un DLC

Du nouveau contenu et des équilibrages à venir pour le titre

Concernant le patch qui sera déployé dans les jours ou semaines à venir, il apportera son lot d’équilibrages au niveau des armes, des stats du protagoniste et qui viendront atténuer la courbe de difficulté en début de partie. Une nouvelle tenue et la possibilité d’équiper séparément les lunettes et les chapeaux dans le but de proposer une personnalisation plus libre de notre personnage seront aussi au programme. Quant au fameux DLC, Ji Won Choi s’est simplement contenté de le teaser par l’intermédiaire de deux artworks montrant P sur un navire échoué et dans une mystérieuse d’usine pour le moment.

En attendant d’en apprendre davantage à son sujet, rappelons que Lies of P est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et le Xbox Game Pass.