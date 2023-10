Lies of P : Déjà un million de copies vendues pour le jeu de Neowiz

Lancer une nouvelle licence est toujours une tâche complexe, même lorsqu’elle repose sur les bases d’un genre à la mode. En s’inspirant grandement de Bloodborne et compagnie, Lies of P savait très bien quel public il allait devoir séduire. Et ce dernier a été au rendez-vous, puisque Neowiz annonce aujourd’hui que le jeu s’est vendu à 1 million d’exemplaires pour son premier mois de commercialisation. Ce qui est un sacré succès si l’on prend en compte cette période de rentrée où les sorties s’enchaînent.

Et c’est d’autant plus remarquable lorsque l’on se rappelle que le jeu est sorti directement sur le Xbox Game Pass. Ce qui lui a peut-être fait manquer quelques ventes, certes, mais ce qui lui a aussi assuré une bonne communication. Il serait intéressant de connaître le détail des ventes pour savoir si le jeu s’est aussi bien vendu sur Xbox ou si cette part de marché est très mineure dans ce résultat.

We would like to express our sincere gratitude to all the citizens of Krat.

Thank you to everyone who helped us and accompanied us and we hope you join in our future journeys as well.#LiesofP pic.twitter.com/BpGUr0rkDn

— Lies of P (@Liesofp) October 17, 2023