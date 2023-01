Lies of P : Le Souls-Like nous montre un peu de gameplay, mais en 8K

Annoncé à la surprise générale en mai 2021, avant de se présenter plus en profondeur à l’occasion de la Gamescom 2022, Lies of P a su rapidement générer de grosses attentes. Il faut dire qu’il est déjà qualifié de Bloodborne à la sauce Pinocchio, ce qui, outre le fait qu’il s’agisse d’un mélange farfelu, a tout de même le mérite d’attiser aisément la curiosité. Aujourd’hui, nous n’en apprendrons pas plus, mais nous avons droit à une petite vidéo alléchante.

La carte Radeon RX 7900 XTX à l’honneur

Parce qu’il faut bien se faire de la publicité de temps en temps, en l’occurrence pour une carte graphique, l’entreprise californienne AMD a récemment posté une petite vidéo d’un gameplay de Lies of P. Jeu très attendu s’il en est… mais la particularité de cette vidéo demeure sa résolution. En effet, on nous annonce du 8K, rien que ça !

Et vous remarquerez que nous faisons la distinction entre ce que AMD nous annonce, et ce que l’on peut effectivement voir dans cette vidéo. Car malheureusement, YouTube ne permet pas de visionner ce gameplay de Lies of P dans sa résolution maximale. Mais il faut le reconnaître, déjà en 4K ça en jette pas mal.

Un petit bonbon pour nous faire patienter jusqu’à la sortie du jeu qui ne s’est toujours pas précisée. Lies of P est pour le moment attendu pour le courant de l’année, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. Pour en savoir plus, on vous renvoie à notre preview, réalisée au cours de la Gamescom 2022.