Lies of P est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series, ou quand Bloodborne rencontre Pinocchio

Sacré mélange n’est-ce pas ? C’est pourtant ce que semble proposer le prochain jeu de Neowiz et Round8 Studio, qui sera nommé Lies of P. Le jeu a été présenté pour la première fois, et a dévoilé un premier trailer qui a de quoi intriguer les fans de Bloodborne et de Souls-like en général, notamment.

Pinocchio prend les armes

Le titre est donc décrit comme étant un jeu d’action Souls-like, le tout dans un univers inspiré très librement par le conte de Pinocchio. Le joueur sera amené à retrouver Mr. Geppetto dans la ville macabre de Krat, dans la peau, ou plutôt dans les rouages d’une poupée mécanique aux allures humanoïde.

Cette fois-ci, c’est le mensonge qui fera devenir le personnage humain, dans un monde où l’humanité n’est plus. On nous promet alors des quêtes procédurale qui vont modifier le cours de l’histoire et la fin selon les mensonges que vous formulerez.

Pour ce qui est du système de combat, Pinocchio pourra changer les parties de son corps pour gagner de nouvelles compétences, tout en combinant plusieurs armes différentes.

Lies of P n’a pas encore de date de sortie, mais il sera disponible sur PC (Steam), PS5 et Xbox Series.