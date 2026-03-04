Let It Die va fermer ses serveurs en septembre, mais ne meurt pas définitivement grâce à une Offline Edition

Une version offline pour subsister

Passons l’échec Deathverse: Let it Die, une autre expérience PvPvE gratuite, Let It Die tout court était en vie depuis le 3 décembre 2016 sur PS4, puis deux ans après sur PC. Une aventure nous proposant de gravir les étages d’une tour remplie de dangers, dont notamment de véritables joueurs et joueuses. En résultait une expérience pas forcément folichonne mais qui a su séduire une partie du public, au contraire de sa suite Let It Die: Inferno, particulièrement décevante et gangrénée par de l’IA générative.

Malheureusement, Let It Die premier du nom, et dans sa version initiale, ne soufflera pas ses dix bougies cette année puisque le jeu va se retrouver débranché des serveurs le 1ᵉʳ septembre. Toutefois, il va muter sous une Offline Edition prévue pour l’automne 2026. Et on apprécie qu’un jeu à l’ADN multi prononcé puisse être laissé jouable dans une version hors-ligne lorsque vient le temps de fermer les serveurs.

La première conséquence se situe dans la gestion du Death Metal, la monnaie premium que l’on pouvait par exemple acheter directement sur les stores. La Kill Coin remplace la majeure partie des usages de la Death Metal. Côté progression, la sauvegarde sera transférable de la version originale à l’Offline Edition, en rappelant qu’il n’y a pas de cross-save entre PlayStation et Steam.

Let it Die: Inferno, quant à lui, va essayer de sortir la tête de l’eau en préparant sa saison 2 avec l’arrivée du PvE en duo pour le mode Hell Gate, de nouvelles armes, du verrouillage de cible, etc. Du contenu qui arrivera le 10 mars 2026.