Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille sortira en fin d’année, d’autres jeux en développement

Les projets d’adaptations semblent multiples chez Microids. Après avoir officialisé Astérix & Obélix Baffez-les-Tous lors de l’AG French Direct, voici que l’éditeur français nous prépare le retour des petites créatures bleues. Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille vient d’être annoncé pour la fin de l’année 2021 sur consoles, et il ne sera pas le seul jeu de la licence.

Un jeu d’aventure et de plateforme

Ce n’était pas un grand secret : en mai 2020, Microids avait annoncé un contrat d’édition avec IMPS pour le développement d’un jeu vidéo Les Schtroumpfs. Cependant, la collaboration semble maintenant bien avancée puisque les premiers détails tombent : Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch et sera disponible avant la fin de l’année.

Ce projet sera développé par les équipes du studio lyonnais OSome Studio, que l’on connaît pour les derniers titres Astérix & Obélix XXL, pas toujours convaincants. Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille prendra la forme d’un jeu d’aventure/plateforme où les petites créatures devront une nouvelle fois faire face au terrible Gargamel et déjouer ses plans machiavéliques pour sauver leur village et toute la forêt.

Cinq jeux Schtroumpfs en préparation

Bien que nous n’ayons aucune vidéo et seulement un visuel, le communiqué nous apprend autre chose : Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille ne sera pas le seul titre adapté de la bande-dessinée puisque quatre autres jeux vidéo Les Schtroumpfs sont en préparation.

Nous aurons donc un total de cinq jeux qui « sortiront progressivement au cours des cinq prochaines années » et qui vont explorer différents genres. On ne sait pas encore quels seront les terrains exploités mais on imagine que l’on pourrait s’aventurer sur des jeux plus axés sur la plateforme, d’autres qui joueront en 2D ou en 3D. Quoiqu’il en soit, ce que l’on sait, c’est que la distribution de tous ces titres sera assurée par Microids Distribution France, la nouvelle filiale de l’éditeur.

Rendez-vous fin 2021 pour la sortie de Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. D’autres adaptations sont actuellement en préparation chez Microids, avec notamment Goldorak ou encore Tintin, qui pourraient refaire parler d’eux prochainement.