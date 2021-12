Test Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille – Une aventure familiale schtroumpfement agréable

Viens au pays des Schtroumpfs, des petits êtres bleus… Tout le monde connait ce refrain entêtant qui a bercé la jeunesse de dizaines de millions d’enfants à travers le monde. Imaginés par le Belge Peyo dès 1958 avec une série de bandes dessinées comportant aujourd’hui près de 60 tomes toutes collections confondues, ces petits personnages se sont fait également connaître mondialement par les séries animées connues des jeunes enfants et les longs métrages réalisés ces dernières années.

C’est dans cette optique que l’éditeur français a fait appel aux lyonnais d’OSome Studio déjà à l’œuvre sur les remasters d’Astérix et Obélix XXL : Romastered et XXL2 : Mission Las Vegum et en lead sur la troisième itération de cette même licence, pour mettre en image leur nouveau projet, le développement d’une aventure totalement inédite de nos petits êtres bleus aux bonnets blancs : Les Schtroumpfs Mission Malfeuille. Ce n’est d’ailleurs que le début d’une collaboration entre Microids et la société IMPS détentrice des droits des Schtroumpfs, puisque 3 autres jeux sont prévus dans leur univers pour les prochaines années.

Cette toute nouvelle aventure éditée par Microids France Distribution et destinée plutôt au public jeune (PEGI 3), est sortie le 26 octobre dernier sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu, disponible au prix de 39,99€ et même moins cher dans certaines boutiques, est bien entendu compatible avec les consoles de nouvelle génération via la rétrocompatibilité et devrait bénéficier de versions natives dans les prochains mois.

Conditions de test : Nous avons terminé l’aventure proposée par Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille en une demi-douzaine d’heures que nous avons complétées par 2 heures supplémentaires pour récolter les collectibles manquants, le tout sur PlayStation 5 via une copie PlayStation 4 fournie par l’éditeur.

Une histoire de mauvaises herbes

L’histoire de cette toute nouvelle aventure débute lors d’une journée paisible au petit village des Schtroumpfs, lorsque tout à coup, une mystérieuse plante toxique, la Malfeuille, envahit la forêt et est en train de complètement la détruire. De plus, des Schtroumpfs ont disparu lors de leurs balades et ont probablement été enlevés par cette mystérieuse plante qui envoie des graines créant des Malcages emprisonnant quiconque s’en approche. Il n’en faut pas plus pour mobiliser toute la petite troupe afin de partir à la recherche de leurs amis.

Grâce à la toute nouvelle invention du Schtroumpf Bricoleur, le Vaporisaschtroumpf, un étrange appareil, plusieurs personnages emblématiques partent à l’aventure aux confins de la forêt. A tour de rôle, vous incarnerez donc la Schtroumpfette, le Schtroumpf Costaud mais aussi le Schtroumpf à Lunettes et le Schtroumpf Cuisinier, dans un titre entièrement en 3D mêlant phases de plateforme, combats et collectes d’objets.

Au départ, nombre de zones seront bloquées et vous n’aurez d’autres choix que de suivre le chemin imposé, tout en sachant que vous pourrez y revenir plus tard, une fois les mouvements ou améliorations acquis. Après une brève phase introductive valant office de tutoriel, vous voilà au village, assez dense et étendu sur plusieurs zones interconnectées. Le village fera office de hub d’où vous partirez pour vos différentes missions. Car le Grand Schtroumpf a une idée pour contrer la Malfeuille, fabriquer un antidote à partir de divers objets farfelus répartis dans le monde.

Vous traverserez ici une forêt peu hospitalière, des marais lugubres, un Château Marmite un peu trop désert ou encore la terrible masure de Gargamel, votre ennemi juré. Car oui, c’est bien lui qui est derrière tout ce désordre et qui tente une fois de plus de dérober quelques Schtroumpfs pour percer leurs secrets. Le scénario tient évidemment sur très peu de choses, bien qu’il nous soit compté par un narrateur curieux parlant tout en rimes, mais c’est bien évidemment le gameplay qui apportera tout le sel de ce jeu aux senteurs de jeunesse.

Le Super Mario Sunshine Made in France

Véritable ode à Super Mario Sunshine, le gameplay de Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille est facilement appréhendable même pour nos jeunes têtes blondes avec la présence de 3 niveaux de difficultés. Vous démarrez uniquement avec la possibilité de sauter et la capacité de soigner les herbes contaminées par la Malfeuille grâce à votre Vaporisaschtroumpf, permettant de récolter des graines utiles pour les améliorations de ce même appareil. Associé à cela, vous aurez la possibilité de récolter bon nombre d’autres objets en tout genres, comme des cadeaux, des racines ou des champignons, qui eux aussi permettront une amélioration de votre équipement.

Malheureusement, la boutique d’amélioration n’est clairement pas bien optimisée et demandera trop de ressources pour clairement emporter l’adhésion, sachant que vous n’aurez en plus pas nécessairement besoin de débloquer beaucoup d’améliorations pour clôturer une aventure assez courte, comptez 6 à 7h en prenant son temps pour finir l’histoire et une paire d’heures supplémentaires pour venir à bout du 100%. Parmi les améliorations de votre personnage, vous retrouverez notamment une augmentation de la barre de vie, mais aussi un double-saut et une attaque piquée pour attaquer vos ennemis.

Au fil des niveaux, disposés en vastes zones, et de la recherche d’éléments égarés pour améliorer votre engin, le Schtroumpf Bricoleur ajoutera des fonctionnalités permettant à terme de vous servir de l’appareil comme planeur, comme aspirateur à feuilles afin de libérer des passages, mais aussi comme « fronde » permettant de renvoyer objets et adversaires légers pour détruire autres ennemis et structures, le tout faisant appel à une jauge d’énergie qui se vide assez facilement.

Car oui, de petites bêtes, pas très dures à éliminer, jonchent le chemin et vous bloqueront sous forme d’arènes dans lesquelles vous devrez faire table rase pour pouvoir progresser. Un challenge bienvenu qui rajoutera du défi aux joueurs et joueuses un peu plus habitués aux jeux vidéo. Malheureusement, on notera un bestiaire assez limité, permettant d’un côté un bon apprentissage des patterns et moyens de les vaincre pour les plus petits, mais pouvant une fois de plus radoter et ennuyer les joueurs un peu plus grands. D’autant plus qu’il faudra compter sur de (très) nombreux checkpoints et sur un affichage permanent de curseurs de réparage, parfois vraiment inutiles.

Certaines séquences sortiront clairement du lot car proposant par exemple des énigmes plutôt simples à réaliser mais amenant du rythme à une histoire qui serait sinon, un peu trop linéaire. Les joueurs et joueuses auront également la possibilité de compléter des défis chronométrés, dont certains très corsés, afin de ramasser de nouveaux objets. Bref, les activités ne manquent pas dans ce monde et nous ne pouvons que vous conseiller de vous y atteler car l’histoire serait bouclée très rapidement autrement. Attention, pas de quêtes annexes pour autant, le jeu est constitué en couloir afin de ne pas perdre les jeunes joueurs.

A noter que pour des parties en famille ou entre amis, le jeu propose un mode en coopération locale, sans toutefois parvenir à proposer un réel enjeu et un réel plaisir à s’y frotter. En effet, le deuxième joueur servira simplement d’appoint pour les combats ou la guérison des plantes contaminées. Un bon moyen d’inclure les enfants mais clairement dispensable pour une aventure déjà simple de nature.

Le jeu proposera également par moments des changements d’angles de caméra pour adapter son gameplay. Tantôt scène d’infiltration où des pots de fleurs serviront de cachette à un Gargamel à vos trousses tantôt scène de plateforme et d’exploration, le tout est bienvenu bien qu’amenant une fragilité dans les déplacements un peu lents et imprécis de vos Schtroumpfs. Cela reflète notamment un aspect technique un peu en deçà par moments.

Un petit retour en enfance enchanteur mais parfois bancal

C’est au rayon de la technique qu’il y aurait toutefois des choses à redire. Sur PlayStation 5, le jeu tourne globalement bien sans ralentissement notoire et avec des temps de chargement nombreux mais (plutôt) courts. On ne pourra par contre pas passer à côté d’un manque d’optimisation auprès de certaines textures baveuses, qui brillent même parfois, ou qui manquent clairement de résolution, comme si elles avaient été agrandies pour combler l’espace.

Dur de croire qu’en fin 2021, sur un jeu ne nécessitant pas autant de ressources qu’un riche monde ouvert, les textures comme les arbres ou les pierres (et disons que dans une forêt, cela ne passe pas inaperçu) se retrouvent à ce point dégradées. Idem pour la modélisation des personnages, parfois inégale. Nous pensons qu’il s’agit probablement d’un manque d’optimisation et qu’un patch suffirait à corriger cela, mais tout de même, cela a tendance à gâcher une expérience pourtant très plaisante. Notons également les séquences de nuit, clairement moins jolies que de jour.

S’il faut noter un point extrêmement positif que nous propose cette nouvelle aventure des Schtroumpfs, c’est la fidélité à l’œuvre originale de Peyo qui ressort. Truffé de références bien senties, d’un humour très bien dosé au sein d’environnements colorés et empreints d’une touche très particulière, le jeu coche toutes les cases de la nostalgie. Les plus jeunes auront connu ces personnages dans les récentes adaptations télévisées ou cinématographiques mais les plus âgés, sûrement parents aujourd’hui, reconnaîtront les personnages qu’ils ont lus dans leur jeunesse.

Rajoutez à cela un doublage en français intégral, parfait pour les plus jeunes, même si l’on regrettera l’absence de voix iconiques comme Gérard Hernandez dans le rôle du Grand Schtroumpf, ainsi qu’une bande-son féérique en plein dans le thème et vous aurez une enveloppe très solide pour ce jeu qui veut réellement rendre hommage à ces personnages cultes. Un peu plus de contenu sur la longueur aurait été appréciable mais disons que c’est un premier pas avant pourquoi pas, une aventure d’envergure plus importante à l’avenir. En tout cas, on en redemande !