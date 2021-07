Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille dévoile son premier teaser

Microids prépare une grosse fin d’année avec plusieurs jeux à licences qui s’apprête à sortir, dont fait partie Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille. Après nous avoir révélé de premières images de son prochain jeu, l’éditeur français nous montre le tout en vidéo, tout en nous présentant les différentes éditions du jeu.

Attention à la musique qui reste dans la tête

Ce teaser nous offre donc un premier aperçu de ce nouveau jeu, où un groupe de Schtroumpfs devra partir guérir la forêt qui se fait gangrener par la Malfeuille. Si le jeu vous intéresse, notez qu’il existera deux éditions différents, que l’on vous détaille ici :

Édition Schtroumpfissime

L’édition Schtroumpfissime propose :

L’édition standard du jeu pour PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

3 lithographies

Un porte-clés Grand Schtroumpf (5 cm)

Des planches de stickers

Édition Collector

Une figurine du Schtroumpf costaud en résine (14,5cm)

La bande-originale du jeu (en téléchargement)

Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille sera disponible dès le 26 octobre (et non plus le 25) sur PC, PS4, Xbox One et Switch, avec une mise à niveau sur PS5 et Xbox Series en 2022.