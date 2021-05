Le jeu Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille sortira le 25 octobre prochain

Plus tôt cette semaine, Microids nous a présenté l’arrivée prochaine d’un jeu autour du Marsupilami, prévu pour la fin d’année. L’éditeur français aura donc un catalogue bien chargé pour fin 2021, puisque l’on apprend que Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille sortira lui aussi durant cette période.

Un Gargamel pas très écolo menace le village

C’est donc bien OSome Studio (Astérix et Obélix XXL 3) qui sera derrière ce nouveau jeu de plateforme 3D avec ces petites créatures, dans lequel Gargamel menacera le village à l’aide d’une plante maléfique, la Malfeuille, d’où le nom du jeu.

Le Grand Schtroumpf va former une unité d’élite pour trouver un antidote à cela, avec un groupe composé de quatre personnages jouables, à savoir le Schtroumpf costaud, la Schtroumpfette, le Schtroumpf à Lunettes et le Schtroumpf cuisinier. Grâce au Vaporisaschtroumpf, nos petits héros bleus pourront lutter contre les menaces de la forêt et de l’antre de Gargamel.

On apprend alors que Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille est désormais prévu pour le 25 octobre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.