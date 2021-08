Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille s’offre un premier trailer de gameplay

Un peu plus d’un mois après nous avoir livré son premier teaser, accompagné d’une date de sortie et de l’annonce de différentes éditions, Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille dévoile une séquence qui en montre un peu plus sur les possibilités de gameplay prévues par Osome Studio.

Démonstration de vaporisaschtroumpf

Diffusée sous la forme d’un téléshopping, la vidéo nous présente l’arme principale avec laquelle vous pourrez évoluer dans le monde des Schtroumpfs : le vaporisaschtroumpf.

Véritable outil à tout faire, son but premier est bien entendu de vaporiser la Malfeuille, la plante maléfique ayant investi les terres des petits personnages bleus, mais il permet également d’autres mouvements, comme le fait de pouvoir sprinter, planer ou encore aspirer des objets pour les renvoyer dans la foulée.

Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille arrivera le 26 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch, ainsi que sur PS5 et Xbox Series, via une mise à niveau, en 2022.