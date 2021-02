Microids prépare un jeu Goldorak à destination du PC et des consoles

L’éditeur français Microids s’est en quelque sorte spécialisé dans les adaptations de BD ces dernières années, de Blacksad à XIII en passant par Astérix et Obélix. Cette fois-ci, Microids s’attaque une nouvelle fois à la nostalgie de nombreux joueurs et joueuses, mais change totalement d’univers et va puiser dans l’animation japonaise des années 70 avec Goldorak.

Là-haut, très loin dans l’espace

Vous ne rêvez pas, nous sommes bien en 2021, et Goldorak est sur le point d’avoir droit à une nouvelle adaptation vidéoludique. Cela fait un paquet d’années que la licence n’a pas eu de un jeu vidéo dédié, et c’est Microids qui va se charger de changer cela avec un titre à destination du PC et des consoles (on ne sait pas encore lesquelles). Le jeu sera supervisé par Go Nagai et la société Dynamic Planning qui possède les droits de la licence UFO Roboto Grendizer.

Actarus (ou Daisuke en VO) va donc connaître une nouvelle aventure très prochainement, mais on a pour le moment aucun autre détail sur le titre. Stephane Longeard, CEO de Microids, affirme que le jeu sera respectueux du matériau d’origine afin de livrer aux fans la meilleure adaptation possible.

On attend maintenant une date de sortie et des informations plus précises sur la nature du jeu et son gameplay.