Microids annonce un jeu vidéo Tintin en développement

Microïds, l’éditeur et créateur français qui fête tout juste ses 25 ans, vient d’annoncer la signature d’un accord pour la création et la diffusion d’un jeu vidéo avec Moulinsart, société chargée de l’exploitation de l’œuvre commerciale de Hergé. Peu d’informations ont pour l’instant été dévoilées mais le futur jeu vidéo Tintin sortira sur PC et consoles.

Mille milliards de mille sabords !

Après avoir saigné Tintin au Tibet sur SNES, et avoir bravé sa difficulté, craqueriez-vous pour un prochain titre sur Tintin ? Inspiré de la série des albums «Les aventures de Tintin», le futur opus Tintin sera un jeu d’action/aventure où vous serez entraîné dans de nombreuses péripéties, et où vous retrouverez tous les personnages iconiques de la série, du compagnon Milou jusqu’aux Dupond et Dupont.

Nick Rodwell, administrateur de Moulinsart, s’est d’ailleurs félicité de cet accord avec Microïds qui est habitué à la création de jeux vidéo provenant de l’univers de la bande-dessinée avec notamment Astérix et Obélix XXL 3 ou bien Titeuf Mega Party :

Le développement d’un nouveau jeu PC et consoles dans un environnement ludique, immersif et interactif participe à la continuité de l’Aventure du plus célèbre des reporters. L’ambition se veut avant tout divertissante et conviviale afin de toucher un large public familial . Microids est le partenaire idéal pour accompagner Tintin dans cette nouvelle aventure

Pour le moment, aucun visuel n’a été dévoilé et le nom du jeu reste encore inconnu mais des détails seront dévoilés très prochainement. Nous n’hésiterons pas à vous partager la moindre information concernant ce futur titre du héros belge !