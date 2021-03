Exclu AG French Direct : Astérix & Obélix : Baffez-les tous annoncé sur PC PS4, Xbox One et Switch

En tant qu’émission liée à la France et la francophonie, il nous semblait logique de terminer avec une apparition des gaulois les plus connus à travers le monde. Astérix & Obélix sont récemment revenus du côté de chez Microids avec la série des Astérix & Obélix XXL, et le troisième opus marquait déjà un virage avec une orientation plus proche de la 2D. Afin de se rapprocher au plus près de la BD, Microids pousse l’idée jusqu’au bout et annonce Astérix & Obélix : Baffez-les tous en exclusivité pour l’AG French Direct.

Les Gaulois sont de retour

Le prochain jeu de la saga prendra donc une orientation toute autre des précédents jeux que l’on a pu voir chez Microids, et adoptera ici un style visuel très proche de la BD que tout le monde connait.

Une sorte de retour aux sources, avec en tête les épisodes édité par Konami dans les années 90. Ce beat’em up a été confié à Mr. Nutz Studio, qui s’était notamment occupé du retour de Toki, toujours chez Microids.

Bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent cette nouvelle adaptation, Astérix & Obélix : Baffez-les tous a déjà une fenêtre de lancement, puisque le jeu est annoncé pour cet automne sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.