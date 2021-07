Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille

Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille est un platformer 3D développé par OSome Studio et édité par Microids. Inspiré de la célèbre série de BD créée par Peyo, le joueur ou la joueuse dirigera une équipe constituée de la Schtroumpfette, du Schtroumpf costaud, du Schtroumpf à lunettes et du Schtroumpf cuisinier afin de sauver leurs camarades et la forêt dans laquelle ils vivent d'une plante toxique lâchée dans la nature par le sorcier Gargamel.