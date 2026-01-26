Les premiers retours sur Return to Silent Hill sont loin d’être bons, mais son réalisateur veut adapter d’autres épisodes

Le box-office va déterminer l’avenir de la saga sur grand écran

Si chacun sera juge de la qualité du film en temps voulu, les premiers retours sur Return to Silent Hill sont assez peu engageants du côté de la presse. Le film obtient un score de 16% sur le site Rotten Tomatoes, qui vaut ce qu’il vaut, mais qui montre que les 38 critiques du film enregistrées sont plutôt unanimes sur le fait qu’il s’agit là d’une occasion manquée.

Le New York Times souligne « l’étrangeté » que le film veut apporter à ses décors, mais le tour ressemblerait plutôt à « un assemblage décousu de cinématiques », tandis que GamesRadar regrette la qualité des effets visuels. IGN est un peu plus clément, mais pense que le long-métrage n’apporte rien de plus à la mythologie Silent Hill et à l’œuvre de base. Du côté du public qui a déjà pu le voir en salles Outre-Atlantique, les critiques sont légèrement plus tendres, même si le score ne remonte qu’à 30% d’avis positifs.

Dommage, mais pas de quoi décourager Christopher Gans, qui espère que le film va connaître une trajectoire similaire au Silent Hill de 2006, c’est-à-dire être d’abord mal accueilli par le public avant de gagner petit à petit le cœur du public avec les années qui passent. Il confie au micro de Variety qu’il espère même pouvoir réaliser d’autres films dans cet univers :

« Si j’en ai l’occasion, nous retournerons à Silent Hill. Je ne vois pas Silent Hill uniquement comme un excellent jeu vidéo. Je le vois comme une œuvre d’art moderne. Il y a quelque chose de vraiment avant-gardiste et d’expérimental. J’adapterai un autre jeu car certains sont extrêmement bons, très différents du premier film, et maintenant Return to Silent Hill. J’aime cet univers, et je vois que beaucoup de gens pensent que je fais du bon travail. »

Cela dépendra évidemment du box-office de ce nouveau film, pas aidé par les critiques déjà enregistrées, et de l’envie de Konami de se relancer dans une autre adaptation.