Les Piliers se déchaînent dans la première bande-annonce de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2

Les Pilliers apportent un second Souffle

Pas besoin d’attendre la première build jouable du titre pour découvrir ce Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 en action. Si le jeu sera accessibles au public lors du Jump Fest à la fin de ce mois de décembre, on découvre déjà une première bande-annonce pour cette suite, qui met évidemment l’accent sur les différents Piliers, dont plusieurs seront inédits à ce second épisode, comme Tokito Muichiro et Kanroji Mitsuri.

Tous les personnages présents dans le premier opus rempileront dans cette suite, ainsi que ceux qui étaient proposés en DLC. L’histoire du jeu devrait couvrir tous les événements depuis l’arc du Quartier des Plaisirs jusqu’au bout de la saison 4 de l’anime, en incorporant les éléments inédits de cette dernière dans son intrigue. De quoi proposer un contenu un peu plus solide, ce qui était l’un des reproches que l’on pouvait effectuer au premier jeu.

Aucune date précise n’est encore donnée si ce n’est un 2025 très vague, mais on a au moins la confirmation que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sortira sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.