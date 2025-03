Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 dégaine trois vidéos avec Tanjiro, Muichiro et Mitsuri

Tanjiro prend un nouveau souffle

Comme Naruto ou Goku dans leurs jeux respectifs, Tanjiro est présent sous de nombreuses formes dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Outre les versions que l’on a pu découvrir dans le précédent jeu, ce nouvel épisode proposera également d’incarner Tanjiro avec son moveset issu de l’arc du Village des Forgerons, avec un autre costume et des coups inédits. Il aura aussi droit à une attaque en coopération avec sa soeur Nezuko, comme on peut le voir ci-dessous.

Histoire de rester dans le même arc, Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji sont mis en avant avec des vidéos dédiées pour nous montrer leurs capacités. Deux personnages qui pourront être débloqués en avance avec l’édition Deluxe du jeu. Les autres Pilliers devraient quant à eux être présentés dans les prochaines semaines.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est prévu pour le 5 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.