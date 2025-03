Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 nous fait savoir sa date de sortie avec une nouvelle vidéo

Avec des bonus de sauvegarde si vous avez joué au premier

Tout est bien calculé chez Aniplex, pour ce second jeu sortira durant la même période que le film (du moins lorsque ce dernier sera diffusé au Japon). Car Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est prévu pour le 5 août prochain chez nous (et le 1er août au Japon), alors que le nouveau long-métrage devrait débarquer dans les salles obscures en juillet. Une bonne stratégie crossmédia qui devrait assurément faire son effet, en dépit des critiques mitigées autour du premier jeu.

C’est avec une nouvelle bande-annonce illustrant l’arc du Quartier des Plaisirs que l’on apprend cette date. Sans surprise, cet épisode reprend exactement la même formule que le premier jeu avec des scènes qui vont copier-coller l’anime, entrecoupées par des scènes de gameplay plus ou moins palpitantes.

Les précommandes pour le jeu devraient démarrer dès aujourd’hui, et donneront accès à un bonus sous la forme de clé de déblocages pour les personnages de Tokitô Muichirô et Kanroji Mitsuri (pour pouvoir les jouer plus rapidement). Une édition numérique Deluxe à 69,99 € est aussi prévue, et contient :

Le jeu de base

2 clés de déblocage de personnages de l’Académie Kimetsu : Rengoku Kyôjurô et Uzui Tengen

4 clés de déblocage de personnages : Uzui Tengen, Iguro Obanai, Shinazugawa Sanemi et Himejima Gyômei

Une voix système en mode VS : ensemble de lunes supérieures : Akaza, Daki, Gyûtarô, Zohakuten, Gyokko

3 tenues de combat : le kimono de Kamado Tanjirô (Quartier des plaisirs), le kimono de Hashibira Inosuke (Quartier des plaisirs) et la tenue de ninja d’Uzui Tengen

Accès anticipé pour jouer dès le 31 juillet

2 clés de déblocage de personnages : Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji

De plus, si vous disposez d’une sauvegarde du premier épisode, vous obtiendrez 6 clés de déblocage de personnages de l’académie Kimetsu (Kamado Tanjirô, Kamado Nezuko, Agatsuma Zen’itsu, Hashibira Inosuke, Kochô Shinobu et Tomioka Giyû). Un bonus sera aussi accordé si vous avez joué à Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Sweep the Board! (le party-game), à savoir un clé de déblocage de Hinatsuru, Makiwo et Suma (qui comptent comme un seul personnage), et 3 tenues de combat (pour ces mêmes personnages).

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.