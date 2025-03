Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 présente Obanai, Sanemi et Gyomei en vidéo

Le reste des Piliers se montre

Pour le moment, CyberConnect 2 souhaite surtout mettre en avant les nouveaux Piliers jouables dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Il y a quelques jours, Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji ont eu droit à des vidéos dédiées, et c’est maintenant au tour d’Obanai, Sanemi et Gyomei de montrer leurs techniques en quelques secondes. Place donc en premier lieu au Pilier du Serpent, qui dispose d’une épée peu commune et qui peut se mouvoir assez rapidement.

Le Pilier du Vent est lui aussi un personnage très vif, qui a appris à contrôler son souffle pour augmenter sa force et son endurance. Mais côté force, personne n’égale le Pilier de la Roche, qui a sans doute l’un des styles les plus uniques au sein du Pilier puisqu’il utilise un fléau et une hache pour pourfendre les démons.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est prévu pour le 5 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.