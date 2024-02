Le troisième film Sonic dévoile un logo, Jim Carrey sera bien de retour en Dr. Robotnik

Comme pour le deuxième film avec Tails, le logo de ce troisième long-métrage fait directement référence à Shadow avec les couleurs iconiques du personnage en question. Voir Shadow être mis en avant dans ce film est logique, ce qui l’est peut-être un peu moins pour le Dr. Robotnik.

Difficile d’imaginer une aventure de Sonic sans son ennemi de toujours, surtout au cinéma, mais c’était pourtant vers cela que l’on se dirigeait, puisque Jim Carrey, qui interprète le personnage, avait déclaré vouloir prendre sa retraite. Autant dire que le voir apparaitre dans Sonic 3 n’était pas du tout assuré, mais le teaser d’aujourd’hui ainsi que Variety nous confirment que l’acteur reprendra bel et bien son rôle dans cette suite. Sans doute pour un temps d’écran plus mineur, afin de laisser la place à Shadow ?

You all thought I was gone, but I’ve just been underground. What you’ve seen from me is only a #shadow of things to come… pic.twitter.com/3W9Rh728Tt

— Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 2, 2024