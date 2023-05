Sonic Frontiers deviendrait le jeu 3D Sonic qui s’est le mieux vendu avec 3,5 millions d’exemplaires

C’est lors du dernier bilan financier de Sega, effectué conjointement avec Rovio pour fêter cette nouvelle acquisition, que l’on a pu apprendre les derniers chiffres réalisés par Sonic Frontiers. Cet opus s’est vendu à 300 000 exemplaires supplémentaires depuis la fin du trimestre dernier, ce qui lui permet de dépasser les 3,5 millions d’exemplaires vendus.

SEGA has revealed at their Rovio press conference that #SonicFrontiers has sold 3.5 Million units! #SonicNews

This is an increase of 300,000 since the start of April. This also puts it ahead of #Sonic Heroes, making it the best selling 3D Sonic game.

— The Sonic Stadium ✪ Sonic News (@sonicstadium) May 7, 2023