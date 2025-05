L’enfer du décor en noir et blanc de Lifelong fait son retour avec un tout nouveau trailer de gameplay toujours aussi intriguant

La meilleure fête d’anniversaire

Pour rappel, dans Lifelong, véritable satire de l’empire bureaucratique et du manque de sens de certains emplois, vous incarnez un certain Marcel Dämlich, employé de Scopesoft, une entreprise complexe et labyrinthique. Prenant la forme d’un jeu d’exploration et de résolution d’énigmes à la troisième personne et en noir et blanc, Lifelong vous mènera au sein de salles étranges, près de collègues aux allures de postes de télévision ambulants. Un univers sans queue ni tête censé dénoncer et critiquer le « salariat contemporain » avec un but ultime : tout tenter pour s’échapper de cet enfer bureaucratique à l’aide d’une mystérieuse télécommande ayant atterri par erreur sur votre bureau.

Le nouveau trailer de gameplay dévoilé cette année, aussi intriguant qu’angoissant à vrai dire, nous emmène dans ce qui semble être la fête d’anniversaire morose du patron au cœur même de l’entreprise Scopesoft. L’occasion de redécouvrir cette mystérieuse télécommande qui peut agir sur le décor, mais aussi vos collègues aux têtes d’écrans cathodiques, alors que tout semble dégénérer avec l’arrivée de Camille, qui parait très en colère.

Nous avons pu tester en avance la démo proposée par Red Rabbit, et elle n’a fait que conforter nos impressions de l’an passé, à savoir qu’il faudra vous creuser les méninges pour vous en sortir. Après avoir pris ses marques sur les déplacements et l’utilisation de la télécommande qui nous permet d’activer des portes ou d’échanger de personnage jouable, nous repérons rapidement qu’il nous faudra alterner entre les employés et les contremaîtres pour progresser en fonction de leurs habilitations, dans le but de réparer un générateur en se rendant dans la salle des serveurs.

Des mécaniques de plateformes et de puzzles à base d’armoires d’archives vous aideront à traverser dans bien que mal une partie de cette démo qui nous rappelle une fois de plus que nous ne pourrons compter que sur nous même si nous voulons vraiment nous échapper. On aperçoit ci-et-là les indices d’une société égocentrée et maltraitante aux égards de ses employés tandis que tous semblent au bord de la dépression. Une satire formidable qui ne mérite qu’à être creusée davantage, le tout associé à une esthétique très originale, ce qui n’enlève rien.

Lifelong a encore besoin de faire des heures supplémentaires avant de se livrer à nos PC durant l’hiver 2026. En attendant, nous vous rappelons qu’une démo est disponible sur Steam et vous pouvez en profiter pour l’ajouter à votre liste de souhaits. Nous vous redirigeons aussi vers notre interview livrée l’an passé pour en apprendre plus sur le jeu et son créateur, le développeur indépendant montpelliérain, Rem.