Lifelong annoncé, un jeu d’aventure et d’énigmes en noir et blanc et nous y avons déjà joué

La vie n’est pas un long fleuve tranquille

Métro, boulot, dodo. Ce proverbe vous dit quelque chose ? Vous aimez les jeux vidéo car ils vous permettent de vous évader du travail ? Désolé de vous décevoir mais le tout nouveau jeu que nous vous avons présenté à l’instant durant l’AG French Direct vous replongera au coeur de la productivité et du salariat contemporain, pour encore mieux en saisir les absurdités et vous permettre de réfléchir sur votre condition ou celle de vos proches dans le monde du travail actuel.

Développé depuis plus de deux ans par un développeur indépendant montpelliérain, Rem, Lifelong est un jeu d’aventure et d’exploration à la première personne dans lequel vous devrez évoluer d’environnement en environnement pour résoudre des énigmes retors grâce à une télécommande aux pouvoirs bien plus surprenants qu’il n’y paraît et dans le but ultime de vous évader de la pire société qui soit : Scopesoft.

La conférence a été l’occasion de découvrir le tout premier trailer du jeu à retrouver ci-dessus mais aussi pour nous d’aller encore un peu plus loin en découvrant en avant-première une version d’essai du jeu tout à fait prometteuse.

Concrètement, ça vaut quoi ?

Dans la cadre de l’annonce de Lifelong lors de l’AG French Direct, nous avons pu jouer plus d’une heure à une version concept reprenant les principales mécaniques qui seront présentes dans le jeu final. L’occasion pour nous de nous faire un premier avis sur cette épopée si singulière en parallèle d’une interview que nous avons pu mener en exclusivité.

La démo que nous avons essuyée en long en large et en travers était composée de 4 parties composées à chaque fois d’une nouvelle mécanique à implémenter dans notre télécommande. Cette télécommande est au coeur du gameplay mais aussi de l’histoire de Lifelong puisque dans le jeu final, notre personnage trouvera par erreur cette télécommande sur son bureau et s’en servira pour tenter de sortir de l’enfer de Scopesoft.

Ici, la télécommande située sur un bureau est programmée pour ouvrir des portes verrouillées si tant est que vous visez correctement son panneau de contrôle. Après une période d’adaptation, nous voilà arrivé à la première grosse énigme, celle du ventilateur, qui, il faut l’avouer nous aura demandé de nombreuses minutes pour être terminée. L’occasion de se rendre compte qu’il nous faudra regarder absolument partout et penser à anticiper nos mouvements pour réussir les manœuvres demandées dans le temps imparti sous peine de devoir recommencer.

La suite de notre épopée nous a demandé de nous dépatouiller avec l’acquisition de nouvelles compétences comme la possibilité d’espionner nos collègues à la tête cathodique, pour apprendre des codes secrets par exemple, puis de pouvoir échanger leurs places avec la nôtre pour fouiller des zones inaccessibles et progresser dans le bâtiment des ressources humaines.

La conclusion de notre démo nous mena jusqu’au dernier étage où un gigantesque ascenseur aux multiples boutons et pièces aura fini de nous perdre jusqu’à l’apogée de la démo que nous vous tairons même si rien ne dit que cela sera présent dans la version finale du jeu. A noter au passage la présence de figurines étranges et bien cachées, qui serviront probablement de collectibles, de quoi donner envie aux plus méticuleux d’entre vous de vous y intéresser.

Vous l’avez compris, la télécommande est belle et bien au milieu de toutes nos attentions et il nous sera demandé de switcher entre ses différents modes pour parvenir à nos fins. La succession des énigmes nous a totalement emballés même s’il est vrai que nous aurions aimé davantage jouer avec l’environnement et notamment avec le noir et blanc qui pourrait proposer davantage de challenges environnementaux que présentement.

En ce qui concerne le côté artistique, il faut avouer que démarrer dans Lifelong est assez décontenançant. Par sa patte artistique en noir et blanc avec une mise en image se rapprochant de la télévision cathodique, il faut parfois avoir l’œil pour différencier les différents éléments composant une pièce. Mais une fois bien dans le bain, on se prête au jeu et l’on découvre une pépite artistique, inspirée et inspirante qui ne donne qu’à être magnifiée lors de l’évolution des environnements dans le jeu final.

Pour rappel, Lifelong vient d’être annoncé publiquement lors de notre AG French Direct 2024 et est prévu prochainement sur Steam. Vous pouvez en attendant l’ajouter à votre liste de souhaits pour le soutenir et pourquoi pas lancer la démo pour vous faire votre propre idée de ce qu’a à nous proposer Lifelong.