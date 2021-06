Lemnis Gate sera disponible dans le Xbox Game Pass dès sa sortie

Attendu cet été sur PC et les deux générations de consoles, Lemnis Gate vient d’annoncer une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont un abonnement Game Pass : le titre sera disponible day one dans le catalogue pour les abonnés. Dès sa sortie, il sera donc possible de le télécharger et de l’essayer facilement.

Un bon moyen pour se faire un avis

Rien de mieux pour un titre multijoueur d’avoir une disponibilité dans le Xbox Game Pass. Les joueuses et joueurs pourront ainsi tenter l’expérience et voir s’ils accrochent ou non. Le jeu sera donc présent dans l’abonnement sur PC, consoles et Cloud dès sa disponibilité.

Lemnis Gate en profite aussi pour dévoiler un rapide aperçu de l’une de ses cartes, Tectonic Wells, qui prend place dans un site de surveillance. Pour rappel, il s’agit d’un jeu de tir et de stratégie où les joueurs n’ont que des boucles de 25 secondes par tour pour jouer. La sortie est prévue cet été sans plus de précision sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.