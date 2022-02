Légendes Pokémon Arceus réalise le deuxième meilleur lancement d’un jeu Switch au Japon

Pokémon est plus que jamais une série qui rapporte, en témoigne les chiffres de Nintendo publiés ce matin, qui faisaient la part belle aux derniers remakes. Et Légendes Pokémon Arceus devrait être tout aussi populaire que ces opus, puisqu’il a déjà réalisé le 4ème meilleur démarrage de la série en Grande-Bretagne. Avant d’avoir des résultats un peu plus globaux sur les ventes du titre, le magazine Famitsu nous apprend que cet épisode fait également un départ canon au Japon.

L’engouement est bien là

En novembre dernier, on rapportait déjà que Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante avaient réalisé le deuxième meilleur démarrage d’un jeu Switch au Japon, en prenant en compte les trois premiers jours de commercialisation, qui regroupaient 1,4 millions de jeux vendus. Ces remakes viennent tout juste de se faire dépasser par Légendes Pokémon Arceus, qui a atteint les 1,43 millions de ventes durant ce même temps.

Une différence qui n’est certes pas incroyable, mais il faut rappeler que ce dernier opus ne possède qu’une version, contrairement aux remakes. C’est toujours Animal Crossing: New Horizons qui règne en maître avec ses 1,8 millions de ventes au lancement.

