Le lancement de n’importe quel épisode de Pokémon est toujours un événement, même quand il s’agit de remakes comme dans le cas de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Les deux titres ont déjà réalisé une très solide performance au Royaume-Uni, devenant la deuxième meilleure vente de l’année, mais ils décrochent un nouveau record au Japon.

Un lancement historique

Il faut croire que l’engouement autour de Pokémon est plus vivant que jamais, même pour des opus qui ne sont pas complétement inédits. Famitsu révèle que ces deux opus se sont vendus à près de 1,4 millions d’exemplaires au Japon en trois jours de commercialisation seulement. C’est donc presque ce qu’avait réalisé les épisodes originaux sur DS en 2006, avec 1,5 millions d’exemplaires en quatre jours.

Mais mieux, avec un tel lancement, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante réalisent le deuxième meilleur démarrage d’un jeu Switch au Japon. Seul Animal Crossing: New Horizons avait fait mieux avec 1,8 millions de ventes. On attendra maintenant de voir si Légendes Pokémon: Arceus peut faire mieux.

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont disponibles sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté Pokémon sur notre serveur Discord.