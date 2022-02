Légendes Pokémon Arceus réalise le 4ème meilleur démarrage de la série en Grande-Bretagne

Malgré les critiques avérées sur la technique datée du jeu, Légendes Pokémon Arceus a visiblement séduit beaucoup de monde, et The Pokémon Company doit déjà s’en frotter les mains. Les jeux Pokémon font toujours l’effet d’un raz-de-marée sur les charts, en témoignent les chiffres ahurissants de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, qui ne sont pourtant que de simples remakes. On attendait donc de voir comment Légendes Pokémon Arceus allait se débrouiller étant donné que la proposition prend un sacré virage, et le public a bien été au rendez-vous.

Un départ canon en Grande-Bretagne

Du moins en Grande-Bretagne, même si ces résultats sont généralement assez révélateurs sur ceux des autres marchés dans le cas de grosses sorties comme celle-ci. C’est Gamesindustry.biz qui s’est occupé d’analyser le lancement du jeu sur ce territoire, et le site rapporte alors que cet épisode a réalisé le 4ème meilleur démarrage de la série, en comptant tous les opus.

Un performance remarquable qui a droit à quelques précisions. Tout d’abord, il s’agit d’un épisode qui s’est lancé avec une seule version, ce qui n’aide pas forcément à booster ses ventes en général (étant donné que des joueurs et des joueuses achètent parfois les deux versions d’un épisode). Et deuxièmement, les chiffres des ventes en dématérialisées ne sont pas comptés ici.

Autant dire que cet épisode est vraiment plébiscité, et montre à quel point l’impact de la licence Pokémon est puissant.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu et notamment des astuces, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des missions secondaires du jeu.