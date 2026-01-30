Le site pour le vingtième anniversaire de la licence Okami ouvre et laisse espérer quelques annonces

Des célébrations à venir, en espérant que ça ne se limite pas qu’à ça

Le site venant célébrer les 20 ans d’Okami est maintenant ouvert, (avec un nouveau logo dessiné par la calligraphe Masumi Narita) même s’il faudra encore attendre un peu pour vraiment démarrer les célébrations. C’est en effet en avril prochain que le jeu fêtera véritablement son anniversaire, mais un petit message a été diffusé en avance :

« Depuis sa sortie le 20 avril 2006, Ōkami tient une place particulière dans le cœur de nombreux joueurs pour son cadre unique, son histoire touchante et ses aventures palpitantes. Tout comme les liens tissés entre Amaterasu et Issun au cours de leur voyage ont ouvert la voie à l’avenir, c’est grâce à l’affection profonde et aux liens qui vous unissent tous qu’Ōkami a atteint cette étape importante. Nous vous remercions sincèrement d’avoir entretenu ce lien avec Ōkami au cours de ces 20 dernières années. Que cette année soit l’occasion de continuer à tisser de nouveaux liens avec vous tous, afin d’avancer vers un avenir encore plus radieux. Nous lancerons divers projets commémoratifs, notamment des produits et des événements célébrant ce 20e anniversaire. Joignez-vous à nous pour célébrer ce 20e anniversaire. »

Alors certes, mieux vaut ne pas tirer de plans sur la comète et ne pas se faire de faux espoirs. Il serait étonnant d’avoir des nouvelles de la suite d’Okami dans les prochains mois, cet anniversaire étant sans doute tourné vers d’autres événements (et la sortie de goodies, sans doute). Mais qui sait, on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise.