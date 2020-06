Okami : Une magnifique figurine nendoroid pour Amaterasu

Alors que nous sommes nombreux à espérer un éventuel Okami 2, la franchise fait régulièrement parler d’elles pour ses produits dérivés. Aujourd’hui, on vous présente la petite dernière de la gamme nendoroid, une figurine à l’effigie du légendaire Amaterasu. Et on ne va pas se mentir, elle est adorable.

Amaterasu tape la pose en nendoroid

C’est encore une fois la gamme nendoroid qui nous fait craquer avec cette figurine. Proposé par Max Factory, cette figurine reprend le héros d’Okami, Amaterasu et propose une représentation mignonne, fidèle aux modèles nendoroid. Elle fait environ 10 centimètres de haut et celle-ci est listée avec deux éditions.

La première, la version classique, facturée à son tarif habituel d’une soixantaine d’euros, qui reprend divers accessoires pour accompagner la mythique créature. Puis la seconde, la version deluxe, que vous apercevrez sur les trois derniers des visuels de l’article, est accompagnée d’accessoires supplémentaires comme une épée. Comptez une petite vingtaine d’euros de plus pour celle-ci.

La figurine vient d’ouvrir ses précommandes. Elle sortira en février 2021 et si vous souhaitez l’acheter, vous pouvez réserver votre exemplaire dès maintenant. Les précommandes se terminent le 5 août prochain et vous pouvez bénéficier d’une légère remise si vous la prenez pendant sa période de réservation sur Derive Figurine :

Alors, vous craquez ?