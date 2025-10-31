Le remaster de Turok 2: Seeds of Evil est encore une fois de retour, cette fois-ci sur PS5 et Xbox Series

La trilogie sort aujourd’hui en version boîte

Avait-on véritablement besoin de nouvelles versions de Turok 2: Seeds of Evil ? Sans doute pas, dans la mesure où ce remaster du jeu de 1998 était déjà disponible sur PC et sur différentes consoles, comme la PS4, la Xbox One et même la Switch. Mais Nightdive Studios s’est dit qu’il pouvait à nous vendre son jeu via des versions natives PS5 et Xbox Series, qui sortent aujourd’hui.

Avec ces nouvelles versions, le remaster du FPS apparait plus lissé que jamais et se présente ici sous son meilleur jour, car même si la rétrocompatibilité était possible, quelques optimisations sont ici au programme pour en profiter au maximum sur les consoles de dernière génération.

Cette sortie est effectuée en parallèle de Turok Trilogy Bundle, une édition physique sur PS5 et Switch disponible dès aujourd’hui, qui comprend les trois premiers jeux de la saga, dans des versions remasterisées.