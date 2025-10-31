Le remaster de Turok 2: Seeds of Evil est encore une fois de retour, cette fois-ci sur PS5 et Xbox Series

Désormais spécialisé dans tout ce qui touche aux remasters et aux remakes de licences cultes, Nightdive Studios compte bien maximiser ses profits en multipliant les ressorties de jeux déjà existants. Pour cet Halloween, le studio nous fait ainsi la surprise de sortir des versions PS5 et Xbox Series natives de son remaster de Turok 2: Seeds of Evil, sorti en 2017 sur PC avant d’arriver sur consoles dans les années suivantes.

