Le remake de Splinter Cell retrouve son réalisateur, qui avait quitté le projet il y a plusieurs années

Retour à la maison

C’est sur LinkedIn que David Grivel annonce son retour au sein du projet de remake du premier Splinter Cell. Parti il y a de cela trois ans, notamment pour travailler chez Ridgeline Games sur Battlefield 6, le réalisateur déclare aujourd’hui qu’il est de retour chez Ubisoft Toronto, au même poste, afin de permettre à ce jeu d’enfin voir le jour :

« Aujourd’hui, je suis très, TRÈS heureux d’annoncer que je réintègre Ubisoft Toronto en tant que game director sur le remake de Splinter Cell ! Une équipe et un projet qui sont très importants pour moi. »

Puisqu’il est très familier avec le projet et qu’il connait bien la maison, on imagine que ce retour devrait permettre au remake d’avancer un peu plus rapidement, même si sa sortie semble encore lointaine. Ubisoft n’a toujours pas dit quand il sera prêt à reparler de ce remake, annoncé il y a maintenant quatre ans. En plus de cet aller-retour du réalisateur, le jeu avait également souffert des licenciements chez Ubisoft l’année dernière, avec plus d’une trentaine de personnes licenciées.