Le producteur de Marvel Tōkon: Fighting Souls revient sur les retours de la bêta et promet des annonces de personnages

Critiques reçues cinq sur cinq

La dernière bêta en date de Marvel Tōkon: Fighting Souls a permis de mettre en avant quelques soucis qui seront sans doute analysés avec soin chez Arc System Works. C’est le message que le producteur veut faire passer, en faisant comprendre à la communauté que les plus grosses critiques envers le jeu ont bien été entendues :

« Nous n’avons pas encore terminé de lire chaque commentaire, mais nous prenons très à cœur tous les retours — aussi bien les positifs que ceux qui pointent du doigt des choses à améliorer. L’équipe se dépasse sur le développement, et nous allons continuer à améliorer et à peaufiner le jeu en nous basant sur vos commentaires. »

L’un des points soulignés par la communauté est le manque d’annonce de nouveaux personnages dans le roster depuis que le jeu a été révélé. Et avec seulement 8 personnages au compteur pour un jeu en 4vs4, le casting apparait effectivement comme étant très limité aujourd’hui. Le producteur rajoute donc que de nouveaux personnages seront évidemment révélés en 2026 :

« 2026 sera une grosse année pour nous ! Notre équipe travaille d’arrache-pied pour développer le jeu que vous aller aimer durant des années, un titre qui va continuer de grandir avec sa communauté. Nous avons encore des personnages à annoncer, avec d’autres moments excitants à partager avec vous lors que vous serez en mesure de voir le jeu en action. »

Pas encore de date de sortie pour ce Marvel Tōkon: Fighting Souls, prévu sur PC et PS5.