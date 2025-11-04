Le premier Pillars of Eternity va recevoir un mode au tour par tour, qui entrera en bêta

Un mode amélioré par rapport à celui du deuxième opus

Obsidian avait déjà effectué cette démarche avec la suite de son jeu, Pillars of Eternity II: Deadfire, et voilà maintenant que le studio veut faire de même avec le tout premier épisode. Le studio annonce sur son site que ce mode entrera en bêta dès ce 5 novembre sur les versions Steam et sur la version PC (Xbox), avec quelques améliorations au programme.

Obsidian a en effet pris en compte les retours sur le système implémenté dans le second épisode pour mieux construire ce mode au tour par tout pour le premier Pillars of Eternity. Parmi les nouveautés promises, on nous indique que les tours seront désormais influencés par la vitesse de chaque personnage, tandis que certaines actions seront désormais considérées comme « gratuite » (ne gâchant pas votre tour complet donc), comme boire une potion ou changer d’arme. La vitesse a aussi été améliorée, tandis qu’il sera possible de passer du temps réel à ce mode tour par tour plus simplement.

Une bonne raison de relancer ce RPG très apprécié, afin que le studio puisse effectuer des derniers réglages avant la sortie officielle de ce mode.