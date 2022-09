Voici pourquoi le MMO Le Seigneur des Anneaux prévu par Amazon a été annulé

La licence Le Seigneur des Anneaux est aujourd’hui au centre de beaucoup de discussions, notamment grâce à la série Les Anneaux du Pouvoir qui a commencé sa diffusion sur Amazon Prime Video. Amazon mise beaucoup sur cette adaptation, et avait probablement prévu de l’associer à son MMO Le Seigneur des Anneaux, en développement pendant un temps avant que celui-ci ne soit annulé. On en sait aujourd’hui un peu plus sur le pourquoi de cette annulation avec une interview du président d’Amazon Games, Christoph Hartmann, qui a répondu aux questions de GameSpot.

Deux capitaines trop gros pour un seul navire

Christoph Hartmann est donc revenu sur les coulisses de l’échec de ce MMO pourtant très attendu, en déclarant que le MMO a très vite pris fin lorsque Leyou, qui travaillait sur le jeu, a été revendu à Tencent. Les choses seraient alors devenues très compliquées entre Tencent et Amazon Games. Si plusieurs issues ont été envisagées, c’est finalement Amazon Games qui s’est retiré du projet :

« Bien sûr, peut-être que nous aurions pu travailler avec Tencent pour faire quelque chose, mais je pense que nous sommes trop gros en tant qu’entreprises pour vraiment devenir des partenaires travaillant ensemble sur un projet sur lequel ils possèdent la licence, et nous développons le jeu. Nous avons donc décidé qu’il valait mieux ne pas travailler ensemble. »

Il précise ensuite que toutes les négociations ont duré trop longtemps, ce qui aurait précipité le MMO encore plus vite vers sa chute. Le partage d’une telle propriété, et donc le partage des revenus, était donc trop compliqué pour ces deux entités.

Et on imagine que le grand gagnant dans tout cela, c’est Embracer, qui a récemment mis la main sur le droit des adaptations de la licence.