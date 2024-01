Le mignon Bandle Tale: A League of Legends Story sortira le 21 février

Un jeu de plus à ajouter au programme chargé de février

Présenté lors du dernier Nintendo Direct, Bandle Tale: A League of Legends Story nous permet de prendre le contrôle d’un Yordle au sein de Bandle City et de rencontrer certains des champions de League of Legends dans une aventure toute douce, qui met en avant le craft et la sociabilisation avec les différents habitants du coin. Un spin-off cozy qui pourrait donc attirer aussi bien les amateurs de League of Legends que celles et ceux qui souhaitent découvrir un jeu coloré et tranquille.

Bandle Tale: A League of Legends Story est maintenant prévu pour le 21 février sur PC et sur Switch, et sera vendu à 24,99 €. Une Deluxe Edition à 29,99 € sera aussi proposée pour obtenir des bonus in-game, tandis qu’une édition collector à 149,99 € (tout de même) est en vente sur le store de Riot Games, avec plusieurs figurines, un diorama ou encore un artbook.