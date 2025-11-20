Le jeu narratif Wednesdays est offert sur PC pendant quelques heures seulement

Aujourd’hui, le 20 novembre, c’est la journée internationale des droits de l’enfant, et pour cette occasion, Pierre Corbinais et ARTE France ont décidé de vous faire un cadeau d’utilité publique avec Wednesdays, un jeu narratif à récupérer gratuitement dès maintenant sur PC.

Jaquette de Wednesdays
Wednesdays
Sur le même thème

« Je ne sais pas pourquoi j’ai pas dit stop » : Wednesdays, le nouveau jeu de The Pixel Hunt, libère les paroles trop souvent bafouées

pc
Image d\'illustration pour l\'article : « Je ne sais pas pourquoi j’ai pas dit stop » : Wednesdays, le nouveau jeu de The Pixel Hunt, libère les paroles trop souvent bafouées

Wednesdays viendra mélanger jeu narratif et jeu de gestion pour sensibiliser au sujet des violences sexuelles intrafamiliales

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Wednesdays viendra mélanger jeu narratif et jeu de gestion pour sensibiliser au sujet des violences sexuelles intrafamiliales

STEINS;GATE RE:BOOT sortira bien en Occident en 2026, avec une version PC

pc
Image d\'illustration pour l\'article : STEINS;GATE RE:BOOT sortira bien en Occident en 2026, avec une version PC

EA Sports FC 26 dévoile la dixième Team Of The Week

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la dixième Team Of The Week
