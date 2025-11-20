Le jeu narratif Wednesdays est offert sur PC pendant quelques heures seulement

Un jeu à message important, à récupérer gratuitement

Si vous étiez passés à côté de Wednesdays lors de sa sortie un peu plus tôt dans l’année, sachez qu’il s’agit là d’un jeu narratif qui traite de sujets difficiles, peu habitués à être représentés dans le média. On découvre ici l’histoire de Tim, victime de violences sexuelles dans son enfance, qui va revenir sur son lourd passé avec nouveau regard, dans un jeu plus coloré qu’il n’y parait, sans aucune représentation graphique de ce que cet enfant a pu subir. Malgré la thématique, Wednesdays veut briser le silence autour du sujet en faisant avant passer un message d’espoir.

Vous pouvez dès maintenant découvrir Wednesdays sans dépenser un centime, puisque Pierre Corbinais et ARTE France offrent le jeu jusqu’au 21 novembre à 21 heures, afin que le message puisse s’étendre à un public encore plus large. Vous pouvez aussi bien le récupérer sur Steam ou sur itch.io. si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Wednesdays, vous pouvez retrouver notre article complet à ce sujet.