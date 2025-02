Wednesdays viendra mélanger jeu narratif et jeu de gestion pour sensibiliser au sujet des violences sexuelles intrafamiliales

Un thème sensible pour mieux comprendre ce que vivent les victimes

Derrière sa direction artistique colorée (assurée par la dessinatrice Exaheva), sa musique joyeuse et les premières secondes de sa bande-annonce qui laissent penser que l’on est en face d’un jeu tout cosy, Wednesdays a pour but de sensibiliser au sujet des violences sexuelles, notamment l’inceste, en racontant l’histoire de Tim, qui a été abusé sexuellement dans son enfance et qui, vingt ans plus tard, va se questionner sur ce qui est arrivé.

C’est en jouant à Orco Park, un jeu de gestion de parc d’attractions, que tout cela commencera à remonter à la surface. Et c’est via ce jeu représentant l’enfance (dont l’aspect pixel-art a été confié à Nico Nowak, qui était déjà participé à There Is No Game: Wrong Dimension) que Wednesdays va installer une petite partie gestion (très simple à jouer), qui va permettre à Tim de se remémorer des souvenirs. Lorsqu’il posera une attraction, il pourra incarner un nouveau personnage renvoyant à une histoire et un contexte différents, toujours pour traiter du même sujet. Un thème fort qui sera sans doute sensible pour certaines personnes et qui a pour but d’être traité ici avec justesse, notamment via la participation de plusieurs artistes ayant vécu ces drames.

Wednesdays sera disponible à partir de ce printemps 2025 sur PC et Mac (Steam et itch.io). Une démo sera proposée à l’occasion du prochain Steam Next Fest.