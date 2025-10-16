Le jeu multijoueur Sonic Rumble, développé par Rovio (Angry Birds), sortira en novembre

Des reports qui ont fait du bien

Sonic Rumble a tout du projet facile, motivé uniquement pas l’envie d’obtenir des revenus très facilement en combinant un genre populaire et une licence historique, mais cela n’empêche pas Rovio de bien vouloir faire les choses. Et de prendre son temps. C’est pour cela que le titre a été repoussé alors qu’il devait arriver plus tôt dans l’année, afin de prendre en compte les retours de la communauté. Ainsi, le studio a fait quelques progrès sur des domaines essentiels.

Le premier, celui d’obtenir des compétences qui vont venir embêter vos adversaires. On retrouve ensuite des nouveaux modes de jeu et des nouvelles arènes, tandis que le tutoriel a été complétement retravaillé, au même titre que l’interface utilisateur.

Enfin, le système de récompenses a été simplifié pour mieux vous laisser profiter des objets cosmétiques reçus. Tout cela a demandé du temps à l’équipe de développement, mais elle se sent désormais prête pour annoncer une sortie de Sonic Rumble en novembre. Et c’est tout ce que l’on aura pour le moment, en plus d’une bande-annonce. Pas de date précise donc, mais ce n’est plus qu’une question de semaines.

Sonic Rumble est attendu sur Steam, iOS et Android.