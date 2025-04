Le jeu multijoueur Sonic Rumble déboulera à toute vitesse sur PC et sur mobiles le 8 mai prochain

Le Battle Royale Sonic est presque là

Vu comme une sorte de Fall Guys à la sauce Sonic, Sonic Rumble est un jeu multijoueur où 32 personnes peuvent s’affronter en tentant de décrocher la première place dans plusieurs types de mini-jeux. On retrouve des courses à obstacles qui sont le sel de tout jeu Sonic, mais aussi des batailles contre de boss ainsi que des épreuves de survie où il faudra garder ses anneaux précieusement. Jouable en équipes de 4, Sonic Rumble réunit également tout le casting de la licence Sonic et vous propose de personnaliser chaque personnage à votre sauce.

On sait maintenant quand il sera possible de jouer à ce Battle Royale. Sonic Rumble sera disponible dès le 8 mai sur les plateformes Android et iOS, mais aussi sur Steam. Difficile de croire que le public recherché est vraiment sur PC, mais si vous adorez Sonic et vous détestez jouer sur votre smartphone, vous aurez au moins cette possibilité.