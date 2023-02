IO Interactive (Hitman) officialise son nouveau jeu, qui sera un RPG online dans un univers fantasy

IO Interactive a prouvé son expertise dans le domaine des jeux d’infiltration et d’espionnage avec la dernière trilogie Hitman, ce qui lui a permis de décrocher le développement d’un jeu 007 sûrement très convoité. Mais le studio a aussi envie d’explorer d’autres univers et différents genres, comme on l’apprenait il y a bientôt deux ans avec une rumeur faisant état d’un projet du jeu ancré dans un monde de fantasy. Ce dernier est aujourd’hui officialisé par le studio, qui nous en dit plus sur ses ambitions.

Changement d’ambiance pour le studio

IO Interactive travaille donc bel et bien sur un jeu typé fantasy, qui sera donc un RPG entièrement online d’après les dires du studio. Il s’agira d’une nouvelle licence mais en dehors d’un premier artwork partagé, ce titre reste encore mystérieux. On supposera sans mal qu’il s’agit là du Project Dragon, un jeu qui était réservé aux consoles Xbox aux dernières nouvelles.

Si le studio officialise tout cela aujourd’hui sans trop nous préciser ce qu’il en est, c’est parce qu’il recrute activement de nombreux artistes pour venir faire gonfler les rangs de ses différentes équipes. Autant dire qu’on est loin de sa sortie ou même de sa première vraie présentation, surtout en sachant que IO Interactive travaille aussi sur son jeu 007, mais la rumeur à ce sujet est au moins confirmée.