Le film Sonic 4 débute son tournage et vise toujours une sortie dans un an

La sortie du film reste calée au mois de mars 2027

C’est Jeff Fowler qui annonce lui-même le coup d’envoi du tournage du film Sonic 4. Le réalisateur rempile bel et bien pour cette énième suite et nous partage une première photo des coulisses sur Instagram, avec le logo officiel du film. Logo affiché en rose, avec la présence d’un fameux maillet sur la photo, afin de rappeler que ce nouveau long-métrage devrait se concentrer sur le personnage d’Amy, comme ce que la scène post-générique du troisième film avait confirmé. Rappelons qu’Amy sera doublée en VO par Kristen Bell, qui rejoint donc Ben Schwartz (Sonic), Colleen O’Shaughnessey (Tails) et Idris Elba (Knuckles).

Puisque ces films demandent une bonne quantité de post-production, le tournage ne devrait pas s’étaler sur beaucoup de mois, c’est pourquoi la date de sortie annoncée pour le film Sonic 4 tient toujours : le réalisateur nous donne rendez-vous pour le mois de mars 2027 dans les salles obscures. Puisqu’il s’agit de l’une des seules sagas cinématographiques rentables de Paramount au cinéma en ce moment, on imagine que le rachat de Warner Bros par l’entreprise de David Ellison ne devrait pas trop déranger la production du film ni bouger ce calendrier.