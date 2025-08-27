Le film Return to Silent Hill, qui adapte Silent Hill 2, se dévoile avec un premier teaser

Avec un Pyramid Head en bonus

Un premier teaser concernant Return to Silent Hill vient d’être diffusé et nous laisse entrevoir un film qui, là encore, divisera sans doute les fans de Silent Hill. Le côté très rapide du montage n’est sans doute pas ce qui est attendu pour une histoire qui favorise les moments d’angoisse et de temps morts, mais on y voit l’essentiel de ce que le film veut montrer, c’est-à-dire une ville dangereuse, et un Pyramid Head qu’il vaut mieux éviter à tout prix. Une bande-annonce un peu plus longue aidera sans doute à se faire une meilleure idée de cette adaptation.

Ce Return to Silent Hill sera diffusé dans les salles obscures dès la fin du mois de janvier 2026. On y retrouvera Jeremy Irvine dans le rôle de James Sunderland, Hannah Emily Anderson en tant que Maria, et Evie Templeton qui prêtera ses traits à Laura.