Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre repoussé au 17 septembre

A quelques jours de sa sortie, Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre annonce un report. Les aventuriers n’arriveront pas le 27 août prochain mais le 17 septembre. Un léger décalage justifiée par le besoin d’apporter diverses finitions pour « offrir aux fans le meilleur jeu possible ».

Les compagnons sont présentés

Comme pour faire office d’excuses, Artefact Studios et Dear Villagers en profitent pour publier une nouvelle bande-annonce. Celle-ci présente les compagnons, trois personnages parmi lesquels les joueurs choisiront un huitième membre pour le groupe. On y retrouve le Ménestrel, demi-elfe mélomane, que les fans connaissent, la Paladine, combattante redoutable et la Prêtresse, utile en heal.

Rappelons que Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre sortira sur PC via Steam, l’Epic Games Store et GOG le 17 septembre donc. Artefacts Studio fait partie des participants à l’AG French Direct et vous pouvez donc vous attendre à d’autres annonces sur le jeu le 26 août.